Furtunile nu pleacă din Cluj. Ce vreme ne așteaptă duminică, 7 iunie

După furtunile și avertizările meteorologice din ultimele zile, vremea rămâne instabilă și pe parcursul zilei de duminică, 7 iunie, în Cluj-Napoca și în mare parte a județului Cluj.

După furtunile și avertizările meteorologice din ultimele zile, vremea rămâne instabilă / monitorulcj.ro

Conform ANM, vremea rămâne instabilă și astăzi, 7 iunie. Meteorologii anunță temperaturi maxime de aproximativ 25-26 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 14 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Sunt așteptate posibile episoade de ploi torențiale, vijelii de scurtă durată și căderi de grindină în anumite zone ale județului. Cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp, iar izolat pot ajunge la 30-40 l/mp. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în timpul furtunilor poate avea intensificări temporare. Umiditatea va rămâne ridicată, iar atmosfera va fi apăsătoare înaintea episoadelor de ploaie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google New

CITEȘTE ȘI: