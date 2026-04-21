Sabău revine pe bancă! A ajuns la un acord cu o echipă din Superligă

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), liber de contract din luna octombrie a anului trecut, ar fi ajuns la un acord cu Farul Constanța pentru a prelua echipa din vară.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Fostul internațional a fost pe lista celor de la Farul și înainte să ajungă la un acord cu Flavius Stoican, însă cel poreclit Moțul a refuzat să preia echipa din timpul sezonului.

Jurnalistul Decebal Rădulescu a anunțat că Sabău ar fi ajuns la un acord cu Farul, însă contractul va începe abia de la începutul sezonului viitor.

„Vine Sabău acolo. La Farul o să vină Sabău din vară. Ori o să fie salvată echipa, ori o să i se spună lui Neluțu: „Băi, mergem din Liga 2”. Dar eu cred că se salvează până la urmă”, a spus Decebal Rădulescu pentru iAMsport LIVE.

