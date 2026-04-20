Bombă la „U” Cluj! Nicolae Stanciu semnează în vară și va juca pe Cluj Arena

Universitatea Cluj este pe care să dea o adevărată lovitură de imagine prin transferul internaționalului român Nicolae Stanciu (32 de ani).

Nicolae Stanciu a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj / Foto: IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Mijlocașul care luna viitoare va împlini 33 de ani evoluează în prezent în campionatul chinez, pentru Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în ultima fereastră de mercato.

Potrivit Fanatik, Stanciu și-a dat deja acordul pentru revenirea în Superligă, unde a mai evoluat pentru FC Vaslui și FCSB, iar din vară va semna cu Universitatea Cluj.

Gruparea aflată pe primul loc în Superligă are planuri mărețe pentru ediția viitoare și vrea să formeze un lot competitiv pentru cupele europene. Pe lângă Stanciu, „studenții” s-au mai interesat și de serviciile fundașului Andrei Burcă (32 de ani).

Conform sursei, motivul principal pentru care Stanciu, originar din județul Alba, vrea să revină în România este legat de distanța aproape de casă, astfel că este decis să renunțe la salariul uriaș din străinătate.

Nicolae Stanciu are un CV impresionant. Cu 86 de selecţii şi 15 goluri pentru naţionala României, Stanciu a câştigat de două ori titlul cu FCSB, a fost campion în Belgia cu Anderlecht, campion de două ori în Cehia cu Slavia Praga şi o dată în China cu Wuhan Three Towns.

