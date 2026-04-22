Mircea Manole, fost jucător al Unirii Dej, s-a retras din fotbal la 27 de ani și a urmează o carieră total diferită

Mircea Manole (27 de ani), până în luna decembrie a anului trecut atacant la ASA Târgu-Mureș, a decis să își încheie cariera de fotbalist profesionist și să urmeze un domeniu cu totul diferit.

Mircea Manole a avut cel mai bun sezon din carieră la Unirea Dej / Foto: arhivă personală Mircea Manole

La patru luni după despărțirea de divizionara secundă și la două după ce a decis să-și încheie socotelile cu fotbalul de performanță, Manole a urmat drumul educației financiare iar acum activează ca și consultant pentru una dintre cele mai mari companii din acest domeniu.

„Am început această nouă etapă profesională şi pot spune că debutul a fost unul reuşit. Am deja clienţi, iar faptul că sunt o persoană deschisă m-a ajutat să îmi construiesc rapid conexiuni, mai ales în zona fotbalului, unde am activat şi unde îmi este mai uşor să relaţionez.

În prezent, activez ca şi consultant financiar, mă adresez atât sportivilor din România, cât şi altor categorii de clienţi. Deşi îmi doresc în mod special să sprijin fotbaliştii, datorită experienţei mele directe în acest domeniu, nu mă limitez doar la ei. Lucrez cu oricine îşi doreşte să îşi gestioneze mai bine resursele financiare.

Mircea Manole lucreză acum ca și consultant pentru OVB AllFinanz Romania / Foto: arhivă personală Mircea Manole

Eu am ajuns în domeniul acesta prin intermediul unui bun prieten, Vasile Dan Goga, care deja lucrează cu majoritatea sportivilor din Superligă. El mi a propus să mă înveţe tot şi să colaborăm împreună şi pe această cale vreau să îi şi mulţumesc.

Interesul pentru această zonă nu este unul recent. Chiar şi în perioada în care eram jucător, le recomandam colegilor mei să fie mai atenţi la gestionarea banilor, să îşi creeze fonduri de siguranţă sau să ia în calcul investiţiile, mai ales în contextul incertitudinilor financiare care pot apărea în cariera sportivă.

Există însă un grad de scepticism în rândul oamenilor, în special din cauza apariţiei rapide a unor aşa-zişi „experţi” financiari, care au oferit sfaturi discutabile sau au generat situaţii neplăcute. De-asta cred că este cu atât mai important să construim încredere prin profesionalism, transparenţă şi rezultate concrete.”, a spus Mircea Manole, pentru Prima Sport.

Accidentările l-au făcut se renunțe: „Nu mai puteam să calc!”

Crescut la Academia lui Gheorghe Hagi, Manole a mai trecut pe la CS Afumați, Rapid, Luceafărul Oradea, Aerostar Bacău, Unirea Dej, CSC Șelimbăr și ASA Târgu-Mureș înainte de a agăța ghetele în cui. Cu ultima a luptat chiar pentru promovarea în prima ligă în acest sezon, însă ardelenii au ratat în ultimele etape calificarea în play-off.

În străinătate, fostul jucător a bifat două experiențe în eșaloanele inferioare din Italia, la Gravina și Brindisi.

„Ca fotbalist profesionist, da, am încheiat. Mă mai bate gândul să merg aici, la Constanța, în ligile inferioare. M-au sunat cluburi și din Liga 2, și Liga 3, și din Italia, Serbia, dar nu mai vreau. Cred că din vară o să merg prin zonă, aici, ceva lejer, de mișcare. În plus, fac și antrenamente individuale în weekend cu copiii.

În ianuarie, după ce am reziliat la Mureș, am avut trei oferte din Liga a 2-a. Una dintre ele era de la Dumbrăvița. Voiam să vin, m-am înțeles și cu antrenorul, dar nu am mai ajuns din cauză că nu-mi trecea accidentarea la picior, nu eram 100%.

Mircea Manole a bifat 29 de meciuri pentru Unirea Dej în Liga 2 / Foto: arhivă personală Mircea Manole

Acum trei ani, când eram la Șelimbăr, mi-am rupt ligamentul încrucișat. A fost recuperare, totul bine, am revenit, dar acum, când am ajuns la Tg.Mureș, de la o supra-solicitare, am avut o tendinită. Am forțat cu tendinita aceea, simțeam că e nevoie de mine, dar mai rău am făcut și am ajuns să nu pot nici să mai calc.

Mă durea la gambă, în spate, era îngrozitor, iar de la trei săptămâni, în cât timp trebuia să treacă, am stat cred că patru-cinci luni. Abia de vreo trei săptămâni am simțit că mi-a trecut complet. Oricum, eu în februarie am luat decizia să opresc cu totul, oficial”, a încheiat acesta.

