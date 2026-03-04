Unirea Dej se mută de pe stadionul Municipal! Unde își vor disputa de acum alb-albaștrii meciurile de pe teren propriu și ce dotări are noua arenă

Unirea Dej nu își va mai disputa pe terenul obișnuit meciurile de pe teren propriu din acest sezon al Ligii a 3-a.

Unirea Dej a impresionat în sezonul 2022/2023 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Gruparea de pe marginea Someșului va avea o nouă casă pentru meciurile de pe teren propriu rămase de jucat din acest sezon.

Unirea Dej își va disputa pe Baza Sportivă Obor din Dej ultimele meciuri din sezonul regulat, plus cele din play-out-ul Ligii a 3-a.

„Începând cu etapa 19 a Ligii 3, când primim vizita formației Arieșul Sticla Turda, noua noastră „casă” va fi Baza Sportivă Obor Dej!

Pe suprafața sintetică de acolo ne vom antrena și vom desfășura jocurile de pe teren propriu rămase până la finalul sezonului, ca urmare a faptului că pe Stadionul Municipal Dej sunt programate lucrări de întreținere la gazon”, au transmis ardelenii pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Baza a fost inaugurată în iulie 2025!

Inaugurată în urmă cu un an, Baza Sportivă Obor din Dej are o suprafață totală de 17.311 mp și are următoarele dotări:

-Teren pentru fotbal cu dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00m.

-Marcajele terenului sunt conforme cu cerințele Regulamentului de organizare activității fotbalistice din 2018 al Federației Romane de Fotbal.

-Terenul este marcat si pentru două terenui de mini-fotbal, cu suprafețe de 40,00 x 60,00m. Suprafața de joc este dintr-un covor de gazon artificial, pe straturi de balast și piatra compactate.

-Gradene tribune pentru 500 de spectatori.

-Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, cu dotările necesare. Terenul multifuncțional are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 25,00 x 44,00m și cele ale suprafeței utile de joc 40,00 x 20,00m.

-Marcajele terenului sunt conforme cu cerințele Regulamentelor de funcționare ale Federațiilor Romane de handbal, baschet, volei si tenis. Suprafața de joc este din tartan, pe un planșeu din beton armat si balast compactat.

-Complexul sportiv beneficiază de clădire pentru vestiare, parcare, alei pietonale, spații verzi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: