Olimpia Gherla a anunțat despărțirea de cel mai titrat antrenor din Superliga Feminină!

Atletic Olimpia Gherla a ajuns la un acord cu antrenorul Mirel Albon pentru rezilierea contractului.

Foto: Superliga Feminină

Revenit în județul Cluj în această vară după un sezon petrecut la Gloria Bistrița, antrenorul care are în CV nu mai puțin de 16 titluri de campion național la senioare a avut parte de o experiență eșuată la Olimpia Gherla.

În ciuda trecutului său în competiție și a numelor de top din lot, precum Mihaela Ciolacu sau Ioana Bortan, gruparea promovată în primul eșalon în urmă cu un an are parte de un sezon cu mult sub așteptări.

Olimpia Gherla a obținut doar 10 puncte după primele 13 etape. A înregistrat 7 înfrângeri în ultimele 8 meciuri și ocupă penultimul loc în clasament.

„CS Atletic Olimpia Gherla anunță încheierea amiabilă a colaborării cu antrenorul Mirel Albon. Îi mulțumim pentru implicare și profesionalism și îi dorim mult succes în proiectele viitoare!”, a anunțat clubul de pe malul Someșului pe Instagram.

