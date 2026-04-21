Iuliu Mureșan, „calde” către rivala din oraș: „Aș prefera să fie „U” Cluj campioană!”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre șansele echipei la titlu în acest sezon.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Oficialul grupării din Gruia a anunțat că vișiniii nu au ca obiectiv câștigarea titlului în acest sezon, cu toate că se află la doar cinci puncte de prima poziție.

Pe primul loc se află rivala din oraș a CFR-ului, Universitatea Cluj, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. Mureșan a analizat lupta la titlu dintre cele două combatante și a dezvăluit ce favorită are în această cursă.

„Doctorul” a recunoscut că va ține pumnii rivalei „U” Cluj dacă CFR nu va conta cu șanse reale la coroana de campioană, motivând că ar fi bine ca titlul să ajungă din nou în Ardeal.

„O victorie meritată. Poate fi vorba de noroc dacă spui că a fost la ultima fază. Ce am remarcat eu este spiritul de echipă, asta mi-a plăcut: coeziunea dintre băieți, au luptat până la ultima fază. O astfel de victorie este foarte frumoasă. Nu vreau să vorbesc de titlu, vreau să terminăm cel puțin pe locul 3. Dacă putem mai sus, nu ne dăm la o parte, dar nu vorbesc de titlu.

Mi s-a părut că Zahovic a fost tras de Tudose în prelungiri, dar nu vreau să comentez de Istvan Kovacs, care este un arbitru foarte bun. Aici, la Mioveni, nici nu este televizor, deci nu am putut să revăd faza. Mi s-a părut că l-a sucit, că a fost faultat totuși. Nu a dat penalty, asta este. Am dat gol la ultima fază și este bine.

Nu mă deranjează că „U” Cluj poate fi campioană. După cum e situația, pe ei îi văd campioni, dar vom lupta. Nu ajutăm pe nimeni, doar pe noi.

Aș prefera „U” Cluj campioană, e din oraș, ar fi frumos să ținem steagul sus. Faptul că o echipă este prima, iar noi pe locul 3 arată că Clujul este o forță în ultimii ani”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

