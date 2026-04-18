Bergodi se așteaptă la un meci greu pentru „U” în duelul cu „frații” de la Dinamo: „Este o echipă greu de bătut”

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi crede că echipa sa va avea o misiune dificilă în deplasare de la București împotriva „Câinilor roșii”.

Cristiano Bergodi se așteaptă la un meci dificil cu Dinamo | Foto: monitorulcj.ro

„U” Cluj încheie turul play-off-ului cu o partidă în București, împotriva celor de la Dinamo, programată sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 21.00.

Înaintea meciului cu „frații” de la Dinamo, Cristiano Bergodi a prefațat al treilea duel direct dintre Universitatea Cluj și Dinamo, în acest sezonul 2025-2026 al Superligii României.

Cristiano Bergodi: „Dinamo este o echipă foarte greu de bătut”

„Ne așteaptă un meci, ca de obicei în play-off, dificil, indiferent de echipa pe care o întâlnim. Dinamo e o echipă în revenire, după cum a jucat în ultimul meci, pe care l-am analizat. După o perioadă nu așa de scurtă în care nu a avut un atacant important, cum a avut în prima parte a campionatului, în sezonul regular, acum a recuperat mai mulți jucători de profil ofensiv. E și Pop, care a dat gol cu CFR. Dinamo este o echipă foarte greu de bătut. Nu este o surpriză, dar este o echipă bună. Ceea ce a făcut domnul Kopic acolo a fost ceva senzațional, pentru că joacă un fotbal frumos și ne așteaptă un meci greu, fiind în revenire după o perioadă așa și așa.

Noi avem o strategie pe care o alegem la fiecare meci în funcție și de adversarul pe care îl înfruntăm. Încercăm să scoatem lucrurile pozitive de la echipa noastră și nu lucruri negative, deoarece fiecare echipă are defecte. Dinamo este o echipă care vrea să controleze bine jocul și să facă tranziții pozitive foarte bune. Are jucători de calitate, e o echipă care tot sezonul regular a stat acolo sus în clasament și se vorbea de o echipă care putea câștiga titlul. E vorba de Dinamo, un club prestigios în România și e normal că vor să aibă rezultate și au avut un sezon foarte bun în acest an”, a spus Crsitiano Bergodi, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Dinamo.

Tehnicianul celo de la Universitatea vede meciul de astăzi drept o ocazie de a învinge singura echipă care nu a pierdut până acum în fața „studenților”, în actualul sezon.

„A fost una dintre cele trei echipe care ne-au bătut. În ianuarie a fost primul meci după cantonamentul din Turcia, după iarnă. Și acolo mi s-a părut o echipă bună, care joacă un fotbal frumos, cu trasee bune. Au o dinamică bună, se mișcă mult pe teren. Mijlocașii și atacanții pot schimba pozițiile între ei.”

Totodată, tehnicianul „Șepcilor roșii” s-a declarat încântat de evoluția elevilor săi de la venirea pe banca Universității.

„Mă gândesc doar să terminăm un campionat foarte bun pentru moment. Vreau să le dau cât mai multă încredere jucătorilor, pentru că ei m-au răsplătit cu un sezon fenomenal, fără să par arogant. Știind de unde am pornit, e doar meritul lor să fim acolo sus. Mai sunt șase meciuri și acum urmează această «finală» cu Dinamo. Aș fi ipocrit să zic că mă gândeam că o să ajungem pe primul loc, dar nu pentru că nu aveam încredere. Eu am venit aici cu inima, cu pasiune. Am văzut și anul trecut că a fost un lot cu calitate, la fel și când l-am înlocuit pe domnul Sabău și atunci am venit cu inima deschisă pentru a face ceva important. Am ajuns acolo, felicitări jucătorilor mei și acum important e să încercăm să terminăm cu bine”, a completat italianul.

