Vreme plăcută astăzi la Cluj-Napoca. Temperaturile urcă până la 24 de grade

Clujenii se bucură de o zi însorită înaintea revenirii ploilor.

Locuitorii din Cluj-Napoca au parte miercuri de vreme plăcută, cu temperaturi în creștere și șanse reduse de precipitații. | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Locuitorii din Cluj-Napoca au parte miercuri de vreme plăcută, cu temperaturi în creștere și șanse reduse de precipitații. Dimineața a început cu aproximativ 15 grade Celsius și cer parțial însorit, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge la 24 de grade.

Potrivit prognozei meteorologice, probabilitatea de precipitații este de doar 5%, iar vântul va sufla slab, cu aproximativ 3 km/h. Umiditatea se menține ridicată în prima parte a zilei, în jurul valorii de 90%.

Vreme plăcută astăzi la Cluj-Napoca. Ploile revin de joi

După vremea stabilă de miercuri, meteorologii anunță o schimbare a condițiilor atmosferice. Joi sunt prognozate ploi, iar temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorii de 24 de grade Celsius.

Vineri și sâmbătă sunt așteptate, de asemenea, ploi ușoare, însă temperaturile vor continua să se mențină la valori ridicate pentru această perioadă, cu maxime de 25-26 de grade.

Final de săptămână cu soare

Veștile bune vin pentru a doua parte a weekendului. Duminică vremea se va îmbunătăți, iar cerul va deveni predominant senin. Temperaturile vor ajunge la 26 de grade Celsius.

Săptămâna viitoare începe sub semnul vremii frumoase, cu maxime care vor urca treptat până la 28-29 de grade și condiții predominante de soare în Cluj-Napoca.

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