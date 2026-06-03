Festivalul Internațional „Puck” continuă cu surprize pentru cei mici și mari. Programul spectacolelor de miercuri, 3 iunie 2026.

Cea de-a doua zi a celei de-a XXII-a ediții a Festivalului Internațional „Puck” este una plină de evenimente.

„Povestea Regelui Lear” | Foto: Teatrul de Păpuși „Puck”

Aventuri nemaivăzute, marionete de la Budapesta, un spectacol de Shakespeare venit de la Sibiu, o reprezentație uimitoare din Olanda, precum și un spectacol impresionant al Teatrului „Țăndărică” din București (pe scena Naționalului clujean) sunt doar câteva din surprizele pe care le-a pregătit Festivalul Internațional „Puck” pentru cei mici și cei mari miercuri, 3 iunie 2026.

A doua zi a celei 22-a ediții a Festivalului Internațional Puck este una plină de evenimente.

Primul spectacol al zilei este „Pippi Șosețica” (în limba maghiară), programat de la orele 10 și 11.30 pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” (str. I. I. C. Brătianu, nr. 23). Sala mare a Teatrului va găzdui de la ora 10.30 spectacolul „Cipi, piticul uriaș”, prezentat de Teatrul „Arcadia” din Oradea. De asemenea, de la ora 12.30, publicul clujean este așteptat la spectacolul „ Povestea regelui Lear”, prezentat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (ANMGD).

Albă ca Zăpada, pe scena Teatrului Național Cluj

Artiștii Teatrului de Animație „Țăndărică” vor prezenta în cadrul festivalului spectacolul „Albă ca Zăpada”, la Teatrul Național din Cluj, de la ora 17. Este o producție nouă semnată de regizorii Andrei și Andreea Grosu, inspirată din celebrul basm al Fraților Grimm.

O tânără prințesă nevoită să fugă din calea unei regine stăpânite de gelozie, o casă ascunsă în pădure și întâlnirea cu cei șapte pitici — povestea bine-cunoscută prinde viață pe scenă într-o versiune plină de culoare, umor și emoție. Este o aventură despre curaj, prietenie și puterea de a rămâne bun, indiferent de obstacole.

Spectacol multipremiat din Ungaria

De la ora 18, la Teatrul de Păpuși „Puck” va fi prezentat spectacolul „Budapest Marionettes”, prezentat de Bence Sarkadi, unul dintre cei mai apreciat artist păpușar din Ungaria. Este un spectacol multipremiat care se bazează pe o multitudine de marionete încadrate într-un ciclu de povești scurte acompaniate de muzică. Reprezentația se află într-o perpetuă schimbare din anul 2007, iar în fiecare an i se adaugă noi elemente, într-o paradă mereu schimbătoare de păpuși unice, personaje, aptitudini impresionante, râsete, dramatism și farmec.

Spectacol din Olanda

Totodată, de la ora 19, la ANMGD este programat spectacolul „Transit”, prezentat de Magisch” Theatre, Olanda. „Transit” vorbește despre despărțirea de o epocă, despre conflictul dintre ceea ce mai poți face și ceea ce încă îți dorești să faci, dar și despre recâștigarea încrederii în sine într-un corp aflat în transformare.

Ziua se va încheia la Magic Puppet, cu spectacolul „De ce să strici o știre bună cu adevărul”, de la ora 20. Producător: Magic Puppet.

Programul complet al zilei:

Miercuri, 3 iunie

Ora 10, 11.30 – Pippi Șosețica , Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, HU, 4+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, HU, 4+, la Teatrul „Puck”, 45 min. Ora 10.30 – Cipi, piticul uriaș , Teatrul „Arcadia”, Oradea, RO, 5+, la Teatrul Național Cluj, 60 min.

, Teatrul „Arcadia”, Oradea, RO, 5+, la Teatrul Național Cluj, 60 min. Ora 12.30 – Povestea regelui Lear , Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Sibiu, RO, 6+, la Academia de muzică „Gheorghe Dima”, 60 min.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Sibiu, RO, 6+, la Academia de muzică „Gheorghe Dima”, 60 min. Ora 14-17 – Masterclass de animație cu marionete, Bence Sarkadi, EN, la „Magic Puppet”

Ora 17 – Albă ca zăpada , Teatrul „Țăndărică”, București, RO, 7+, la Teatrul Național, 60 min

, Teatrul „Țăndărică”, București, RO, 7+, la Teatrul Național, 60 min Ora 18 – Budapest Marionettes - Bence Sarkadi, Ungaria, HU, toate vârstele, la Teatru „Puck”, 40 min

- Bence Sarkadi, Ungaria, HU, toate vârstele, la Teatru „Puck”, 40 min Ora 19 – Transit , „Magisch” Theatre, Olanda, 15+, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 55 min

, „Magisch” Theatre, Olanda, 15+, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 55 min Ora 20 – De ce să strici o știre bună cu adevărul, Teatrul „Magic Puppet”, Cluj-Napoca, 15+, RO, la Teatrul „Magic Puppet”, 60 min

Festivalul Internațional „Puck” 2026 are loc între 2 și 5 iunie și este organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Consiliul Județean Cluj.

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