De la Cannes la Cluj. Cele mai așteptate filme ale anului ajung la TIFF.25!

Filmele care au atras atenția la Cannes vor putea fi văzute în avanpremieră națională la Festivalul Internațional de Film Transilvania, desfășurat la Cluj-Napoca între 12 și 21 iunie.

„Minotaur”, regizat de Andrei Zvyagintsev, reprezintă revenirea regizorului după aproape zece ani. Este primul său lungmetraj realizat în afara Rusiei. | Foto: TIFF

La doar câteva săptămâni după încheierea Festivalului de Film de la Cannes, unele dintre cele mai comentate, premiate și controversate titluri ale ediției din acest an ajung la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde vor putea fi văzute în avanpremieră națională. De la mari autori ai cinemaului european și reveniri așteptate de ani întregi până la experiențe radicale de gen, selecția conține câteva dintre producțiile care au dominat conversațiile de pe Croazetă.

Biletele pentru TIFF.25 au fost puse în vânzare online.

Unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului, Minotaur marchează revenirea regizorului Andrei Zvyagintsev după o absență de aproape un deceniu. Premiat cu Grand Prix la Cannes, filmul este bazat pe Soția infidelă (La femme infidèle, r. Claude Chabrol, 1969) și are ca protagonist un director de companie prins între presiuni profesionale, destrămarea propriei familii și realitatea brutală a Rusiei contemporane.

Pentru regizorul unor producții devenite deja clasice, precum The Return, The Banishment sau Leviathan, acesta este primul film realizat în afara Rusiei. Zvyaginstev a declarat într-un interviu despre Minotaur că a simțit că a fost important să realizeze acest film: „A fost pretextul perfect pentru a spune niște lucruri importante”.

Prezentat în Quinzaine des Cinéastes, Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude, 2026) propune una dintre cele mai neașteptate reinterpretări ale unui text clasic. Filmul urmărește o tânără româncă (Ana Dumitrașcu) stabilită în Franța care are grijă de copilul unei familii din Bordeaux în vreme ce fiica ei, rămasă acasă cu bunica, numără zilele până la întoarcerea mamei în țară de Crăciun. În timpul liber, ea repetă pentru o producție teatrală inspirată chiar de romanul lui Octave Mirbeau. Ca de obicei în cinemaul lui Jude, satira socială, confluența ludică dintre literatură, teatru și cinema și comentariile acide se amestecă într-o formă imposibil de încadrat.

După recentele detururi în limba engleză, Pedro Almodóvar revine la spaniolă cu Crăciun amar (Bitter Christmas), prezentat în competiția canneză: o regizoare de spoturi publicitare își transformă doliul după moartea mamei în material creativ, în paralel cu povestea unui cineast blocat care ajunge să scrie chiar despre ea, într-un joc de autoficțiune în care viața și realitatea imaginată se reflectă reciproc.

Pentru spectatorii care preferă experiențele extreme, secțiunea Full Moon aduce Specii (Species, r. Marion Le Corroller), care a avut premiera mondială în cadrul secțiunii Midnight Screenings. Protagonista e stagiară într-un spital de urgentă, unde fiecare tură înseamnă presiune continuă și decizii luate la limită. Într-o zi, spitalul primește pacienți tineri cu simptome bizare, greu de încadrat medical. Pe măsură ce cazurile se înmulțesc, aceasta descoperă că propriul ei corp începe să manifeste schimbări la fel de inexplicabile.

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