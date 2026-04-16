Un jucător de la „U” Cluj a anunțat că se retrage la finalul sezonului!

Fundașul Alin Toșca (34 de ani) și-a anunțat retragerea din activitate la finalul acestui sezon.

Alin Toșca a evoluat ultima dată pentru Benevento, în Serie C | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Revenit în fotbalul românesc în luna iulie a anului trecut, fostul internațional român nu s-a impus ca titular la Universitatea nici în mandatul lui Neluțu Sabău, nici de când Cristiano Bergodi a devenit antrenor.

El a bifat doar trei apariții în tot acest timp, una în campionat și două în Cupa României, iar GSP a anunțat că Toșca le-a transmis apropiaților că își va pune ghetele în cui la finalul ediției.

„Nu-l mai ajută corpul, nu vrea să stea legat de un contract doar pentru a încasa bani”, a anunțat sursa citată, care a dezvăluit și cariera pe care jucătorul o va urma din vară.

Datorită relațiilor pe care le-a dobândit de-a lungul carierei sale, Toșca a decis să devină impresar. „Are o mulțime de relații pe care și le-a făcut în toți acești ani, îi place să rămână implicat în domeniu”, informează sursa menționată anterior.

Carieră impresionantă!

Ajuns la 34 de ani, Toșca se poate mândri cu o carieră reușită. A evoluat în La Liga pentru Betis și în Serie A pentru Benevento, a adunat peste 100 de apariții în tricoul lui Gaziantep și a strâns 30 de selecții în tricoul primei reprezentative a României.

A câștigat șase trofee de-a lungul carierei (titlul național, Cupa României și de două ori Cupa Ligii cu FCSB, titlul național și Cupa Greciei cu PAOK Salonic), iar în acest sezon are șansa de a mai ridicat un trofeu deasupra capului.

„U” Cluj este angrenată în acest moment în ambele competiții interne. Ocupă primul loc în ierarhia Superligii, cu trei puncte avans peste locul secund, iar în Cupă va da piept cu FC Argeș pentru un loc în finală.

CITEȘTE ȘI: