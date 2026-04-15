MM Stoica a complimentat un jucător de la „U” Cluj: „Cel mai bun din campionat!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, crede că Jovo Lukic, atacant la „U” Cluj, este cel mai bun jucător din campionat.

Jovo Lukic este golgheterul Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Vârful bosniac a marcat de două ori la ultimul meci, câștigat cu 4-0 în fața Universității Craiova, și a ajuns la 18 reușite în acest sezon, lider autoritar la acest capitol.

Transferat la începutul sezonului chiar de la gruparea din Bănie, acolo unde marcase de numai două ori în ediția trecută, Lukic s-a reinventat la Cluj.

Ajuns, mai întâi, sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a „explodat” de când Bergodi a ajuns antrenorul principal al echipei, iar acum se gândește chiar la o participare la Cupa Mondială alături de selecționata Bosniei.

Jucătorul a fost remarcat și de rivalii din întrecerea internă. Mihai Stoica, oficial la FCSB, crede că Lukic este cel mai bun jucător din Superligă.

„Uite-l pe Lukic, că aici se rezumă tot. Lukic este poate cel mai bun jucător, atenţie, nu atacant! Cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Nu l-am văzut făcând un meci prost, vreun meci fără realizări împotriva echipelor bune.

Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu ştia cum să scape şi care a avut multe şanse la Craiova. Nu se poate spune că la Craiova a fost marginalizat şi că era bun, dar nevăzut.

A avut o grămadă de şanse să joace, dar nu juca. Ziceam toţi că e al doilea Mamut, dar ce face Lukic e ireal. Un jucător care se simte bine pe un anumit concept tactic, cu anumiţi jucători în stânga, în dreapta, în spate, cu un ambient care poate conta”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

CITEȘTE ȘI: