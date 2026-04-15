Beșiktaș vine în România după titularul lui „U” Cluj, iar în conturile ardelenilor ar putea ajunge o sumă uriașă!

Jovo Lukic (27 de ani) este cel mai în formă jucător din Superligă, fiind golgheterul campionatului și om decisiv în atacul Universității Cluj.

Vârful bosniac a marcat de două ori la ultimul meci, câștigat cu 4-0 în fața Universității Craiova, și a ajuns la 18 reușite în acest sezon, lider autoritar la acest capitol.

Transferat la începutul sezonului chiar de la gruparea din Bănie, acolo unde marcase de numai două ori în ediția trecută, Lukic s-a reinventat la Cluj.

Ajuns, mai întâi, sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a „explodat” de când Bergodi a ajuns antrenorul principal al echipei, iar acum se gândește chiar la o participare la Cupa Mondială alături de selecționata Bosniei.

Evoluțiile sale n-au rămas neremarcate în fotbalul internațional, iar deja câteva echipe s-au interesat deja de serviciile sale. Presa din Bosnia anunță că Beșiktaș, locul 4 în Turcia, a pus ochii pe jucător.

Potrivit sportsport.ba, ardelenii ar fi dispuși să se despartă de jucător în schimbul unei sume importante, adică aproximativ 1,5 milioane de euro.

După finalul acestui sezon, Lukic mai are o înțelegere valabilă două sezoane cu gruparea de pe Cluj Arena.

