Sabău a luat decizia după oferta primită din Superligă!

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), liber de contract din luna octombrie a anului trecut, a fost pe lista celor de la Farul.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Constănțenii s-au despărțit de Ianis Zicu (42 de ani), iar în locul lui au încercat să-l instaleze pe Ioan Ovidiu Sabău.

Fostul antrenor al Universității Cluj și-ar dat acordul pentru a semna, anunță Prima Sport, însă cu o singură condiție: să preia echipa după finalul sezonului.

Sabău s-a lovit de răspunsul negativ al conducerii constănțene, care au ajuns la un acord cu Flavius Stoican, între timp.

Farul are 23 de puncte în acest moment, cu doar cinci mai multe decât Hermannstadt, echipă aflată pe loc direct retrogradabil.

