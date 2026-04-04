Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu? Informația oficială.

Reprezentații spitalului unde este internat Mircea Lucescu au oferit detalii despre starea de sănătate a fostului selecționer.

Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București anunță sâmbătă, 4 aprilie 2026, că evoluția stării de sănătate în cazul antrenorului Mircea Lucescu este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, informează spitalul, potrivit Agerpres.ro.

Mircea Lucescu a suferit vineri, 3 aprilie, un infarct miocardic acut.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită joia trecută în fața Turciei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

