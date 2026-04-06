Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Medicii iau în calcul o intervenție majoră!

Echipele medicale care îl îngrijesc pe Mircea Lupescu au decis continuarea tratamentului actual, urmând ca starea pacientului să fie reevaluată în cursul zilei de mâine, când ar putea fi luată în calcul o intervenție invazivă.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit | Foto: frf.ro

Potrivit unui comunicat oficial, în cursul zilei de astăzi a avut loc o întâlnire între echipele medicale implicate în îngrijirea pacientului, din specialități precum cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie. La discuții a participat și un medic cardiolog român stabilit în Franța, la solicitarea familiei, precum și membrii familiei pacientului. În urma evaluării, medicii au decis că tratamentul aplicat până în prezent este corect și trebuie continuat.

Starea pacientului va fi reevaluată mâine, iar medicii vor analiza oportunitatea unei intervenții invazive, care ar presupune montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Această procedură este utilizată în cazurile critice, pentru a susține funcțiile inimii și plămânilor.

„Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate: Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au transmis, duminică dimineața, 5 aprilie 2026, reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.

Sâmbătă dimineața, medicii au anunțat că evoluția stării de sănătate în cazul antrenorului Mircea Lucescu este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

Mircea Lucescu a suferit vineri, 3 aprilie 2026, un infarct miocardic acut.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită joia trecută în fața Turciei.

Noi informații, în perioada următoare

Reprezentanții medicali au anunțat că vor reveni cu informații actualizate privind evoluția stării de sănătate a pacientului, în funcție de deciziile care vor fi luate în urma reevaluării.

