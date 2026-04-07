„Căpcăunul” Fabbiani a bătut palma și revine în fotbal! Va antrena o multiplă campioană
Cristian „Căpcăunul" Fabbiani, fost atacant al echipei CFR Cluj, va fi noul antrenor al echipei Vardar Skopje (Macedonia de Nord).
Presa din Macedonia de Nord a anunțat venirea argentinianului Cristian Fabbiani pe banca tehnică a echipei care a câștigat nu mai puțin de 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei.
Iubitorii fotbalului din România îl recunosc pe Fabbiani din perioada 2007-2010, atunci când atacantul a evoluat pentru CFR Cluj. Alături de vișinii a câștigat nu mai puțin de două trofee, titlul și Cupa României în sezonul 2007-2008.
Vârful a impresionat la Cluj, marcând 12 goluri în 33 de partide în toate competiţiile, însă viața extra-sportivă, pentru care și fost botezat „Căpcăunul”, l-a făcut să plece din România după scurt timp.
A fost cedat sub formă de împrumut în două rânduri, mai întâi la Newell's Old Boys, iar apoi la River Plate.
