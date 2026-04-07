„Căpcăunul” Fabbiani a bătut palma și revine în fotbal! Va antrena o multiplă campioană

Cristian „Căpcăunul” Fabbiani, fost atacant al echipei CFR Cluj, va fi noul antrenor al echipei Vardar Skopje (Macedonia de Nord).

Cristian „Căpcăunul" Fabbiani, fostul atacant al echipei CFR Cluj, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Vardar Skopje

Presa din Macedonia de Nord a anunțat venirea argentinianului Cristian Fabbiani pe banca tehnică a echipei care a câștigat nu mai puțin de 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei.

Iubitorii fotbalului din România îl recunosc pe Fabbiani din perioada 2007-2010, atunci când atacantul a evoluat pentru CFR Cluj. Alături de vișinii a câștigat nu mai puțin de două trofee, titlul și Cupa României în sezonul 2007-2008.

Vârful a impresionat la Cluj, marcând 12 goluri în 33 de partide în toate competiţiile, însă viața extra-sportivă, pentru care și fost botezat „Căpcăunul”, l-a făcut să plece din România după scurt timp.

A fost cedat sub formă de împrumut în două rânduri, mai întâi la Newell's Old Boys, iar apoi la River Plate.

