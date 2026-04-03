CFR Cluj se desparte de omul care a contribuit la cinci titluri de campioană!

CFR Cluj s-a despărţit în cursul zilei de vineri de Marius Bilaşco, director sportiv al echipei în ultimii nouă ani.

Cele două părţi au ajuns la mijlocul acestei săptămâni la un consens privind încetarea pe cale amiabilă a contractului, iar vineri a fost anunţat oficial.

Astfel, Marius Bilaşco o părăseşte pe CFR Cluj după nouă ani de activitate. Potrivit ultimelor zvonuri, el eşte aşteptat să semneze cu cei de la Rapid, fiind intens curtat în ultima perioadă.

„Mulţumim pentru tot, Marius Bilaşco! Clubul CFR 1907 Cluj şi directorul sportiv Marius Bilaşco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Sosit în Gruia în anul 2017, Marius Bilaşco a câştigat alături de echipa noastră 5 campionate, o Cupă şi două Supercupe ale României. Îi mulţumim pentru munca depusă şi îi dorim mult succes în carieră!”, au scris cei de la CFR Cluj pe reţelele de socializare.

