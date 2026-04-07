A murit Peter Pal, unul dintre acționarii clubului CFR Cluj

Péter Pál, unul dintre acționarii clubului CFR, s-a stins din viață marți dimineață, a anunțat clubul.

Fotbalul românesc este în doliu| Foto: pixabay.com

În vârstă de 63 de ani, el a fost unul membrii Consiliului de Administrație și un suporter al formației din Gruia.

Vestea decesului au anunțat-o vișiniii pe pagina oficială de Facebook.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Péter Pál, unul dintre acționarii clubului, fost membru al Consiliului de Administrație și un apropiat suporter al echipei noastre, care s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de CFR Cluj.

CITEȘTE ȘI: