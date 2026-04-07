Jucătorii CFR-ului au fost testați anti-doping după meciul de la Craiova!

CFR Cluj a pierdut în etapa cu numărul #3 din play-off, scor 0-2 pe terenul Universității Craiova.

Ardelenii au suferit a doua înfrângere din acest play-off, scor 0-2 în Bănie, împotriva Craiovei. Golurile marcate de Anzor Makvabishvili și Assad Al Hamlawi au făcut diferența pe tabelă.

În urma acestui scor, șansele ardelenilor de a ajunge campioni la finalul sezonului au scăzut considerabil. CFR este la șase puncte de primul loc, ocupat de U Cluj și adversara de luni seară.

Imediat după fluierul de final, reprezentanţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) au testat 4 jucători, câte 2 de la fiecare echipă.

Potrivit Fanatik, de la Craiova au fost testaţi Monday Etim şi Luca Băsceanu, în timp ce de la CFR au fost examinaţi Andrei Cordea şi Alibek Aliev.

