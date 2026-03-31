Neluțu Varga a achitat toate datoriile CFR-ului: „Să nu ne poarte nimeni de grijă!”

Prin vocea patronului Neluțu Varga, CFR Cluj a anunțat marți că a făcut rost de banii necesari pentru achitarea celor mai importante datorii.

Neluțu Varga, patronul de la CFR / Foto: Sportul Clujean

CFR Cluj a trecut de monitorizarea primită de la UEFA, cea care presupunea să nu aibă nicio datorie pe data de 1 aprilie, ora 23:59.

Neluțu Varga, principalul finanțator al clubului din Gruia, a anunțat că a achitat toate datoriile urgente, în valoare de 1,5 milioane de euro, iar jucătorii și fanii clubului pot răsufla liniștiți.

În cazul în care ardelenii nu ar fi achitat aceste datorii, exista riscul să nu poată participa în cupele europene în sezonul viitor, iar Federația Română de Fotbal să aplice o depunctare.

„Nu ne jucăm cu subiectul despre monitorizare, așa că în cursul zilei de azi (marți) facem toate plățile aferente. Am trimis toți banii. Nu e cazul să ne poarte nimeni de grijă. CFR e în continuare un club serios și solid.

Pe 25 martie se împliniseră doar două luni de restanțe către echipă. Nici vorbă să se fi strâns trei luni, așa cum am văzut că s-a scris recent. Vedeți ce vremuri trăim, astfel încât nu cred că e ceva ieșit din comun acest flux. CFR e un club fruntaș la salarizare și condiții. Plătim în fiecare lună în jur de 800.000 de euro doar pe contracte”, a spus Varga, potrivit GSP.

