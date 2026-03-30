Reacția conducerii „U” Cluj la „pretenția” CFR de a juca pe Cluj Arena!

Președintele CFR, Iuliu Mureșan, își dorește ca CFR Cluj să poată juca meciurile de „acasă” pe Cluj Arena. Ce răspunde conducerea Universității?

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

Oficialul formației din Gruia a recunoscut că echipa se confruntă în această perioadă cu mai multe probleme de ordin financiar, iar o cheltuială mare pentru club este întreținerea stadionului.

În acest sens, Mureșan a lansat un scenariu-șoc: CFR va încerca să joace meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadionul rivalei Universitatea Cluj.

Solicitarea făcută de Iuliu Mureșan a primit răspuns de la președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, iar luni a fost comentată și de Radu Constantea, președintele echipei.

Oficialul Universității a spus că nu s-a discutat în cadrul clubului despre acest lucru, nefiind de interes major.

„La ora actuală, în cadrul clubului nu există o discuție despre asta. Deci nu este un subiect de interes”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

