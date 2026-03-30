Noi probleme pentru CFR Cluj! Echipa riscă să fie depunctată și să nu primească licența pentru cupele europene

CFR Cluj n-a scăpat cu totul de probleme financiare.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: Sportul Clujean

Conducerea formației din Gruia mai are o zi la dispoziție pentru a achita datoriile acumulate, astfel riscă să nu primească licența pentru a juca în competițiile europene și chiar de a fi depunctată.

Potrivit GSP, jucătorii CFR-ului au de primit trei salarii, plus alte prime promise de conducere, iar termenul limită este peste două zile, pe 31 martie.

Patronul formației din Gruia, Neluțu Varga, a dat asigurări că toate problemele vor fi rezolvate la timp și că nu se va pune problema unor sancțiuni.

„Rezolv zilele astea totul. Nu se pune problema să nu achit din datorii și să nu primim licența. Vă promit!”, a fost mesajul lui Varga către cei aflați la Cluj.

Potrivit sursei citate, datoria care trebuie stinsă în cel mai scurt timp se ridică la un milion de euro. Dacă banii nu vor fi plătiți la timp, UEFA nu îi va acorda clubului licența de a participa în cupele europene, iar FRF ar putea să o depuncteze.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

