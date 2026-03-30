Ricardo Cadu, fost căpitan la CFR, despre mutarea echipei pe Cluj Arena!

Fostul căpitan al celor de la CFR Cluj, Ricardo Cadu (44 de ani), a comentat posibila mutare a echipei pe Cluj Arena.

Fostul fundaș portughez crede că nu este o idee prea buna pentru ca vișiniii să schimbe stadionul unde își dispută meciurile de pe teren propriu.

Într-o intervenție în exclusivitate pentru Prima Sport, Cadu crede că CFR trebuie să rămână în Gruia, stadionul unde clubul a cunoscut cele mai mari succese din istorie.

„Nu știu dacă au un motiv, dar CFR trebuie să joace în Gruia, acolo e casa CFR-ului. Acolo am câștigat campionatul, acolo am jucat în Champions League. Dar cum am zis înainte, nu știu dacă au un motiv. Nu pot să vorbesc prea mult de subiectul ăsta pentru că nu știu ce s-a întâmplat.

(Crezi că s-ar pierde din identitatea echipei dacă ar juca pe stadionul Universității Cluj?) Eu zic că da, identitatea CFR-ului e în Gruia.”, a spus Ricardo Cadu pentru sursa citată.

Mureșan a făcut cerere la Consiliul Județean!

Ideea pentru ca CFR Cluj să schimbe stadionul de disputare al meciurilor de pe teren propriu i-a apariținut președintelui clubului, Iuliu Mureșan.

Oficialul formației din Gruia a anunțat că CFR se confruntă în această perioadă cu mai multe probleme de ordin financiar, iar o cheltuială mare pentru club este întreținerea stadionului.

În acest sens, Mureșan a lansat un scenariu-șoc: CFR a făcut cerere să joace, începând din sezonul viitor, meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadionul rivalei Universitatea Cluj.

Solicitarea făcută de Iuliu Mureșan a primit răspuns de la președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, cel care nu a oferit, însă, un răspuns concret în acest sens.

„Cluj Arena este, așa cum am afirmat-o deseori, casa comunității. O comunitate se creează și se dezvoltă prin dialog și cooperare, buna înțelegere a fiecăreia dintre părți. Iubirea găsește întotdeauna o cale.

Astăzi nu luăm o decizie despre un meci. Luăm o decizie despre cine suntem noi toți, clujenii. Clujul nu este mic. Clujul nu este al unui singur glas, al unei singure culori, al unei singure istorii. Clujul este al tuturor celor care îl trăiesc, îl iubesc și îl construiesc, zi de zi. Cluj Arena nu este doar un stadion. Nu este doar beton, oțel și scaune.

Astfel, invit cele două cluburi, CFR Cluj și „U” Cluj, conducerea lor executivă, patronat/ proprietarii / decidenții - să se întâlnească pentru a dialoga și discuta direct și concret subiectul acesta - în spiritul legalității, normalității, armoniei, lucidității și al iubirii față de comunitatea noastră.

Convingerea mea fiind aceea că nu poți introduce în casă oameni care apoi vor să dea foc la casă și / sau celuilalt”, a răspuns Alin Tișe.

