Un fost antrenor la „U” Cluj și CFR a fost internat de urgență la spital!

Marius Şumudică (55 de ani), fost antrenor la Universitatea și CFR Cluj, se confruntă cu probleme de sănătate.

Marius Șumudică în cadrul unei conferințe de presă/ Foto: captură ecran YouTube - CFR 1907 Official

Tehnicianul care ultima dată a antrenat-o pe Al Okhdood a ajuns de urgenţă la spital. Şumudică suferă de otită şi, din cauza durerilor cumplite, a fost nevoit să ajungă pe mâna medicilor.

„Să vă mai dau o ştire interesantă. Nu doar Mircea Lucescu a stat la spital. Mai este un apropiat al său care a mers de urgenţă la spital, unde a stat până la 4 dimineaţa şi aproape că nu a dormit. Marius Şumudică mi-a scris că a dormit până acum şi că a făcut pe el de durere.

A zis că niciodată nu l-a durut aşa de tare. Nu ştie cum e o naştere, dar dureri cum a avut noaptea trecută nu a avut în viaţa lui. S-a dus de urgenţă la spital, a făcut otită.

L-au curăţat, a stat până la 4 dimineaţa în urgenţă. Tot un apropiat al lui Mircea Lucescu. A zis că în viaţa lui nu a avut asemenea dureri. A spus că a fost îngrozitor, s-a speriat şi a plecat de urgenţă la spital”, a spus jurnalistul Horia Ivanovici pentru Fanatik.

Șumudică, fost antrenor al ambelor echipe din Cluj

De-a lungul carierei sale, Marius Șumudică și-a trecut în CV nu mai puțin de 22 de echipe. Printre ele se numără atât Universitatea Cluj, cât și CFR.

Ambele aventuri au fost, însă, de scurtă durată. Pe banca echipei de pe Cluj Arena a stat un singur meci, în timp ce în Gruia a contribuit cu 7 victorii la titlul câștigat în sezonul 2021/2022.

Șumudică, în momentul prezentării la U Cluj / Foto: arhivă monitorulcj.ro

