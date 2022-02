Marius Șumudică a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la „U”: „Am mâncat același pește două zile”

Marius Șumudică a antrenat-o pe Universitatea Cluj în 2012, dar a stat pe banca tehnică a echipei doar un meci.

Șumudică a stat pe banca tehnică a echipei doar în meciul cu Rapid, pierdut cu 2-1, iar ulterior a demisionat. Antrenorul a anunțat atunci că a luat această decizie din cauza problemelor financiare de la club, fără să ofere prea multe detalii.

După 10 ani de la aventura scurtă de la Universitatea Cluj, Șumudică a dezvăluit un episod memorabil.

„Un meci am stat. Ne-am dus să mâncăm un pește la echipă astăzi, a doua zi la prânz mi-a adus ce rămăsese din peștele ăla, că nu se mâncase decât o parte. Au întors șira invers și mi-au adus partea cealaltă. Am zis 'păi, ce faceți, bă, cu păstrăvul ăsta?'. Am crezut că a rămas de la botezul de săptămâna trecută. L-ați mai mâncat o dată? Am plătit masa și le-am zis celor din staff 'băi, băieți, haideți, că e plecat de aici'. Mă trimisese Walter, Dumnezeu să-l ierte, acolo, m-am dus, n-aveam de niciunele și am zis 'hai, cu praf de mers'!”, a povestit Marius Șumudică.

Fostul antrenor de la „U” Cluj a trecut între timp și pe la CFR Cluj, dar nici la echipa din Gruia nu a stat prea mult. Șumudică a fost adus la începutul sezonului la formația „feroviară” și a plecat după doar șapte etape disputate în Liga 1.

