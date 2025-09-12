Marius Șumudică, fostul antrenor de la CFR, și-a găsit echipă!

Liber de contract din luna mai, când s-a despărțit de Rapid, Marius Șumudică (54 de ani) va antrena în China, pe Yunnan Yukun.

Marius Șumudică a contribuit la ultimul titlu câștigat de CFR | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

Tehnicianul român a acceptat, în cele din urmă, oferta celor de la Yunnan Yukun și va antrena în Asia, anunță publicația Eurosport.

Yunnan Yukun este pe locul 8 în Superliga Chinei, cu 30 de puncte după 23 de etape. Aici evoluează și doi jucători convocați de Mircea Lucescu la națională: Andrei Burcă și Alexandru Mitriță.

Întreg lotul echipei chineze este evaluat la 8,71 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.ro

Șumudică, 7 din 7 la CFR

Marius Șumudică a fost, pentru o scurtă perioadă, antrenorul celor de la CFR Cluj, în sezonul 2021/2022.

A stat pe bancă timp în șapte meciuri de campionat, în care a adunat tot atâtea victorii, și a calificat echipa în grupele Conference League.

Totuși, performanța antrenorului a fost considerată insuficientă de către patronul Ioan Varga, care l-a demis și l-a readus pe Dan Petrescu.

