La Hunedoara se face un stadion MAI SCUMP decât Cluj Arena! Are jumătate din locuri, dar costă cu 20 milioane de euro mai mult

Într-un oraș cu doar 50.000 de locuitori, CNI finanțează cu 64 mil. € construirea unui stadion cu 11.000 de locuri. Un loc pentru fiecare al cincilea locuitor al orașului.

Actualul stadion va fi demolat până la finalul anului, iar în locul lui va fi construit unul de ultimă generaţie, care va avea o capacitate de 10.900 de locuri și va costa 64 de milioane de euro.

Construcţia noii arene ar urma să fie finalizată peste trei ani, în 2029. Până atunci, câştigătoarea Cupei din 2024 va juca la Petroşani, pe arena Jiului.

„Suporterii au înţeles că e soluţia cea mai viabilă să jucăm la Petroşani. Din punct de vedere al Consiliului Judeţean şi al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm şi să păstrăm echipa în judeţ, pe stadionul celor de la Jiul. Chiar dacă suporterii noştri aveau un fel de adversitate faţă de cei ai Jiului, au înţeles situaţia.

Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani. Stadionul se va demola până la sfârşitul anului, apoi vor trece 22 - 24 de luni până va fi gata, atât durează execuţia.

Sunt 3 ani în care vom juca la Jiul. Vor pune nocturnă, sistemul de degivrare, va fi alt gazon, vestiarele refăcute, vor pune nişte scaune noi în incintă, va fi un stadion cosmetizat puţin care poate susţine meciuri de primă ligă. Din punctul meu de vedere, e cel mai bine, păstrăm echipa în judeţ”, a spus Florin Maxim, potrivit GSP.

De două ori mai mult decât Cluj Arena, de trei ori mai mică capacitatea!

Ca o comparație cu cel mai mare stadion al Clujului, arena din Hunedoara va avea o capacitate de trei ori mai mică - 10.900 față de 30.335 de locuri.

Inaugurat în urmă cu 15 ani, Cluj Arena a costat 44 de milioane de euro. Și aici comparația cu stadionul din Hunedoara este în avantajul clujenilor, întrucât viitoarea arenă a Corvinului necesită 64 de milioane de euro.

Noul stadion „Michael Klein” din Hunedoara va fi construit de asocierea de firme condusă de ARACO SRL, alături de subcontractori precum PCI Comert SRL și abmecon SA, iar contractul este finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI).

