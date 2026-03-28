„U” Cluj și CFR Cluj, victorii pe bandă rulantă în amicale

Victorie pentru „studenți” și „feroviari” în partidele amicale disputate în pauza competițională|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

CFR Cluj a obținut o nouă victorie în amicalul cu ASA Târgu Mureș, iar „U” Cluj a întors scorul și s-a impus în fața celor de la Gloria Bistrița.

CFR Cluj a câștigat, scor 3-2, partida de verificare cu ASA Târgu Mureș disputată sâmbătă la Cluj-Napoca.

În pauza echipelor naționale, „feroviarii” au mai înscris o victorie în amicalul disputat sâmbătă cu cei de la Târgu Mureș.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 17, prin Biceanu, însă clujenii au restabilit egalitatea în minutul 31. După un corner executat de Deac, Kamara a trimis spre poartă, iar Huja a profitat de respingerea portarului și a înscris, marcând astfel primul său gol în tricoul CFR-ului.

În repriza secundă, CFR a trecut la conducere în minutul 71, după ce Korenica a fost faultat în careu. Cordea a transformat penalty-ul acordat, ducând scorul la 2-1. În minutul 83, Sfait a majorat avantajul gazdelor, după o acțiune individuală finalizată cu un șut plasat la colțul lung.

Pe final, ASA Târgu Mureș a redus din diferență prin Ganea, în minutul 89, însă scorul a rămas 3-2 pentru CFR Cluj.

CFR Cluj se află pe poziția a patra a clasamentului Superligii, cu 30 de puncte, iar următorul meci îl va disputa în 6 aprilie, în deplasare, cu CS Universitatea Craiova.

„Studenții” întorc scorul și se impun în fața celor de la Gloria Bistrița

Și FC Universitatea Cluj s-a impus, sâmbătă, în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 3-1, marcând o revenire spectaculoasă.

Au marcat: Andrei Gheorghiță (min. 49, min. 51), Lukas Pall (min. 79).

„Studenții” au întors scorul după pauză și au obținut o victorie binemeritată, prin dubla lui Gheorghiță și balonul trimis în poarta adversă de Pall.

„U” Cluj deschide clasamentul Superligii cu 33 de puncte, iar următoarea partidă o va disputa împotriva celor de la Rapid București, în 5 aprilie.

