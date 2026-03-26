Pancu a făcut calculele pentru ca CFR să fie campioană: „E realizabil!” De câte puncte au nevoie ardelenii?

După ce a calificat-o pe CFR Cluj în play-off-ul Superligii, antrenorul echipei, Daniel Pancu, are planuri mărețe pentru finalul acestui sezon.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Sub comanda lui Pancu, ardelenii au avut o serie de 11 victorii consecutive în campionat și au reușit să intre în play-off de pe locul 4. Acum, după înjumătățirea punctelor și primele două etape, CFR este la trei lungimi de primul loc și are șanse la titlu în această ediție.

Tehnicianul grupării din Gruia crede că vișiniii pot termina din nou în fruntea Superligii și a făcut deja calculele pentru ca acest scenariu să se întâmple: din cele 24 de puncte puse în joc, CFR să adune cel puțin 16, adică minim cinci victorii în ultimele 8 etape.

„Mai sunt 24 de puncte puse în joc. Cu 46 la final cred că suntem campioni, 46, 47. Ştii ce înseamnă asta? De când am venit la CFR avem sută la sută procentaj acasă. Mă bazez foarte mult pe asta.

Mai avem patru jocuri acasă. A fost doar unul, cel cu Rapid. 12 puncte dacă facem acasă şi şase din deplasare, cred că suntem campioni, la echilibrul acesta din campionat. Dar s-ar putea să fie nevoie de şi mai puţin.

Realizabil titlul, da, da, da. Marele nostru avantaj e tradiţia, cultura asta a jocurilor importante, eu am simţit-o la CFR, o simt de pe bancă”, a spus Pancu, potrivit GSP Live.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

