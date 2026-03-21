„U” Cluj câștigă în extremis la Pitești și este lider în Superligă!

Universitatea Cluj a câștigat și în etapa a doua din play-off și ajunge pe primul loc în campionat.

Universitatea Cluj a câștigat în deplasarea de la FC Argeș / Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Victorie uriașă pentru „U” Cluj! Clujenii câștigă la Pitești împotriva Argeșului și ajung pe primul loc în Superligă, la capătul unui meci disputat.

Jovo Lukic a semnat, în prima repriză, cea mai mare ocazie a meciului. În minutul 10, vârful bosniac nu a putut devia în plasă mingea trimisă în fața porții de Macalou.

Singurul gol al partidei a fost marcat aproape de finalul meciului. În minutul 82, portarul Căbuz a gafat uluitor: a dat pe lângă o minge trimisă către propria poartă iar balonul s-a scurs în plasă.

Oancea, cu un șut ce a lovit bara transversală, a semnat cea mai mare ocazie a Argeșului, în prelungirile partidei.

În urma acestui succes, „studenții” ajung la 33 de puncte și ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, cu două mai mult decât Rapid și trei decât CFR.

CITEȘTE ȘI: