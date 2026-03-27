Ar fi lovitura carierei! Sabău a fost propus la Echipa Națională după eșecul României cu Turcia

România a pierdut la Istanbul împotriva Turciei, scor 0-1, şi a fost eliminată din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Contractul selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) a expirat după finalul acestei campanii şi încă nu se ştie dacă va mai continua pe banca Echipei Naţionale. Printre numele vehiculate că îi vor lua locul au fost Gică Hagi şi Edi Iordănescu, ambii foşti selecţioneri în trecut.

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a venit cu o variantă surpriză în cazul în care Mircea Lucescu nu va mai continua pe banca României. Lupu crede că Ioan Ovidiu Sabău ar fi cel mai potrivit pentru postul de selecţioner.

Moţul este liber de contract din luna octombrie a anului trecut, când s-a despărţit de Universitatea Cluj. Deşi s-a vehiculat că ar putea ajunge la Farul la începutul lunii martie, constănţenii au mers pe mâna lui Ianis Zicu şi în play-out.

„Se putea mult mai mult. Nu cred că aș putea să-l critic pe Mircea Lucescu, dar părerea mea este că a greșit echipa. Este un tip care toată viața lui a fost foarte sentimental și a vrut să ajute jucătorii care l-au ajutat în cariera lui.

Cred că se putea mai mult. Acest meci l-aș compara cu cel din 1989, când s-a născut acea generație de aur, între ghilimele, pe care eu nu am considerat-o așa. Acel meci din 1989 (n.r. - 3-1 cu Danemarca) a avut jucători care jucau doar în cupele europene în primăvara europeană.

România este într-o decădere și cred că ar trebui să se implice mult mai mult și statul. Noi, cei care am jucat fotbal, trebuie să fim acolo unde este locul nostru

Zece ani te urăsc, dar te iubesc o zi, așa a ajuns „Generația de Aur” azi. Ar trebui ca ei să fie mai apropiați de națională. Eu mă chinui și tot spun că toate cluburile din Liga 1, eu ca FRF, să nu mai ia cotizație la copii. Ar veni iar copiii la fotbal. Nu putem crește fotbaliști cu cotizații la copii. Asta este secretul.

Eu l-aș pune pe Sabău la națională. Discuțiile sunt făcute că vine Hagi. Îi doresc succes, dar în același timp trebuie să-i spun că e mai greu la națională. Să sperăm că viitorul selecționer va face mai multe decât nea Mircea. Îmi pare rău de el, dar tot acești jucători vor fi”, a spus Dănuț Lupu, potrivit Gazeta Sporturilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

