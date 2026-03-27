Tișe: „Nu poți băga în casă oameni care apoi vor să dea foc”. Despre cine spune așa șeful Consiliului Județean Cluj?

Iuliu Mureșan a făcut cum a promis, a cerut ca CFR Cluj să joace pe Cluj Arena. „Ușile Cluj Arena rămân deschise. Pentru sport. Pentru performanță. Pentru comunitate…”, i-a răspuns Alin Tișe. Dar președintele Consiliului Județean Cluj a mai cerut ceva.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean

Prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, clubul CFR a lansat un scenariu-șoc: vrea ca din sezonul viitor să joace pe Cluj Arena meciurile considerate pe teren propriu.

În acest sens, oficialul grupării din Gruia a formulat o cerere prin intermediul căreia a explicat motivele care își dorește acest lucru.

„Stadionul a fost „Acasă” atât în Cupa României pentru echipe ca Sănătatea Cluj sau Avântul Bizonii Recea Cristur, dar şi în Europa pentru Pandurii Târgu Jiu.

Exemplele pot continua şi cu fotbalul intern unde, pe Stadionul Ghencea evoluează atât CSA Steaua, cât şi FCSB, echipe aflate chiar într-un litigiu privind identitatea cluburilor, Arena Naţională - la fel, un stadion public - pe care evoluează toate echipele din Bucureşti (FCSB, Dinamo şi Rapid), dar şi Stadionul Ion Oblemenco din Craiova pe care evoluau, până de curând, atât FC U Craiova 1948 cât şi CS Universitatea Craiova.

Exemplele pot continua şi cu fotbalul extern, nu foarte departe de noi, în Italia, unde, in ciuda unor rivalităţi mult mai intense, SS Lazio şi AS Roma sau Inter Milano şi AC Milan, echipe de tradiţie ale comunităţii de care aparţin, împart în mod echilibrat arenele sportive, în beneficiul tuturor”, au fost o parte dintre motivele invocate de către Mureșan.

Tișe, răspuns cu subînțeles: „Nu poți băga în casă oameni care vor apoi să dea foc”

Solicitarea formulată de CFR Cluj n-a rămas în aer. Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, n-a formulat un răspuns categoric. El a lăsat de înțeles că, pentru a juca pe Cluj Arena, suporterii CFR-ului vor trebui să se comporte exemplar, făcând referire la incidentele petrecute după ultimul meci direct.

„U” Cluj și CFR s-au întâlnit chiar pe Cluj Arena în urmă cu două săptămâni, iar suporterii vișiniiilor au devastat toaletele din dreptul sectoarelor ocupate și au aruncat cu scaune înspre teren.

„Cluj Arena este, așa cum am afirmat-o deseori, casa comunității. O comunitate se creează și se dezvoltă prin dialog și cooperare, buna înțelegere a fiecăreia dintre părți.

Cluj Arena nu este doar un stadion. Nu este doar beton, oțel și scaune. Este un simbol ridicat din încrederea oamenilor, din contribuția lor, din ideea simplă și puternică că ceea ce construim împreună trebuie să servească tuturor. Eu sunt un om asumat cu bune și rele. Dar asumat. Niciodată nu o să mă ascund în spatele altora sau a legislației interpretată după interesul fiecăruia.

De aceea, decizia mea este una limpede: Cluj Arena rămâne casa comunității. Și, ca orice casă construită din bani publici, ea nu poate fi închisă în fața niciunui membru al acestei comunități.

Astfel, invit cele două cluburi, CFR Cluj și U Cluj , conducerea lor executivă, patronat/ proprietarii / decidenții - să se întâlnească pentru a dialoga și discuta direct și concret subiectul acesta - în spiritul legalității, normalității, armoniei, lucidității și al iubirii față de comunitatea noastră. Convingerea mea fiind aceea că nu poți introduce în casă oameni care apoi vor să dea foc la casă și / sau celuilalt.

Astăzi, Clujul arată că este un oraș european nu doar prin ceea ce construiește, ci prin felul în care decide. Și asta vom face. Ușile Cluj Arena rămân deschise. Pentru sport. Pentru performanță. Pentru comunitate. Pentru toți. Am convingerea ca în timp, cu toții vor înțelege ca asta este calea dreaptă pentru normalitate. Spre binele comunității noastre Pentru Clujul nostru drag , al tuturor!”, a fost o parte din răspunsul lui Alin Tișe.

