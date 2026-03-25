Pancu, „la cuțite” cu un jucător de la CFR Cluj: „Te duci acasă! Faci ce-ți spun eu!”

Daniel Pancu este antrenorul momentului în Superligă, fiind la doar trei puncte de primul loc.

CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN

Fostul selecționer al României U21 a preluat-o pe CFR Cluj în luna noiembrie a anului trecut, când vicecampioana avea doar două victorii și era în subsolul clasamentului.

Sub comanda lui Pancu, ardelenii au avut o serie de 11 victorii consecutive în campionat și au reușit să intre în play-off de pe locul 4. Acum, după înjumătățirea punctelor și primele două etape, CFR este la trei lungimi de primul loc și are șanse la titlu în această ediție.

Tehnicianul a povestit o întâmplare care denotă felul prin care s-a impus în vestiarul CFR-ului. Îniantea unui meci cu Rapid, disputat în noiembrie 2025 și încheiat cu victoria ardelenilor, scor 3-0, Pancu a avut un conflict cu Karlo Muhar.

„Primele luni la CFR au fost groaznice. Unele lucruri erau foarte departe de ce m-am aşteptat eu să găsesc la CFR. Am mai avut conflicte, dar şi-au dat repede seama că totul pleacă de la antrenament. Primul jucător scos din lot a fost Muhar. Muhar, la meciul cu Rapid.

Cu o zi înainte, i-am spus de vreo două ori la o parte tactică de o poziţionare. Mi-a răspuns că înţelege şi, cu 10 secunde înainte să terminăm antrenamentul, iarăşi era într-o poziţie greşită. Şi i-am spus: „Te duci acasă!”. „Păi de ce să mă duc acasă?”, mi-a răspuns.

„Te duci acasă pentru că trebuie să faci ce-ţi spun eu. Nu mă interesează ce făceai înainte, ce faci tu, care-i treaba”. Uşor, uşor, şi-au dat seama şi ei că aşa sunt. Discut absolut tot de faţă cu grupul. Grupul e baza. Fiecare antrenor are simpatii, antipatii, dar să dăuneze grupului niciodată.

La început nu puteam să-mi imaginez că un club de talia asta poate avea probleme de profesionalism acolo. Mie clubul ăsta mi s-a părut tot timpul ca un club din Germania. Păi aşa era înainte, îmi spunea domnul Mureşan. Şi el a fost suprins de multe lucruri când s-a întors”, a spus antrenorul lui CFR Cluj pentru GSP Live.

