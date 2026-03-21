Pancu, în extaz după victoria contra Rapidului: „Suntem cea mai bună echipă!”

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a avut o reacție plină de încredere la finalul meciului câștigat de CFR Cluj în fața Rapidului, scor 1-0.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN

Meriton Korenica a înscris cu un sfert de oră înainte de final golul care o readuce pe CFR Cluj în lupta la titlu. Ardelenii au acum 30 de puncte, cu trei mai puțin decât liderul Universitatea Craiova, chiar adversarul din etapa viitoare.

Tehnicianul grupării din Gruia a avut o reacție plină de încredere la finalul meciului. Vișiniii au acumulat, până acum, cele mai multe puncte în 2026 dintre toate echipele din Superligă.

„Caracterul jucătorilor se vede în modul în care se bat pentru fiecare minge, în ocaziile pe care le creează. De când sunt aici, într-un singur meci nu am marcat, la Pitești, deși am avut ocazii cât casa. În schimb, aici, acasă, avem 7-8-9 meciuri câștigate și arătăm foarte bine, în special pe teren propriu.

Din nou am devenit cea mai bună echipă anul acesta, am trecut la trei puncte peste „U” Cluj, iar eu mă gândesc la locul 1. Dacă toată lumea o vede pe Rapid campioană, nu înțeleg de ce nu ar vedea-o și pe CFR Cluj. Venim după seria asta și încerc să-mi conving și jucătorii că avem șanse. Poate la tradiție avem un avantaj.

Vedem ce face „U” Cluj, care este a doua ca tradiție după noi. Am terminat bine, ne refacem bine, sper să fim sănătoși și să obținem puncte în continuare”, a spus Pancu, la finalul meciului cu Rapid.

CITEȘTE ȘI: