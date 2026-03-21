Vin milioanele pentru noua senzație de la CFR Cluj! Pancu: „E de cinci milioane! A avut ofertă”

Lorenzo Biliboc (19 ani) este cel mai în formă jucător din lotul CFR-ului în acest moment.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj

Transferat în vara anului trecut de la Juventus, fotbalistul se pliază excelent pe stilul lui Daniel Pancu în Gruia.

A devenit jucător de bază în acest an pentru CFR, contribuind din plin la succesul echipei feroviare.

La ultimul meci, Biliboc a inițiat în partea stângă faza din care Meriton Korenica a marcat golul victoriei în meciul cu Rapid, încheiat 1-0.

Daniel Pancu este de părere că fotbalistul va fi greu de ținut în continuare în România. Mai mult, ofertele au început deja să apară pentru fotbalistul vicecampioanei.

„Biliboc este cel mai în formă fotbalist din atac din campionatul României. Dintre toți, din România, Biliboc este cel mai în formă. E numărul 1.

Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum câțiva ani. Biliboc este un jucător foarte agresiv fără minge. Atacă spațiile. Rupe brazda sub el. Are, la antrenamente, parametri de campionate mari din Europa. Aici se face diferența. E foarte agresiv, asta are în plus față de Tavi Popescu.

Acum e de 4-5 milioane Biliboc. Îl ajută vârsta, asta face prețul. Știu că, în urmă cu o lună, vorbea cineva de două milioane și ceva. O echipă, nu din top 5, dar dintr-un campionat intermediar. Deci, acum o lună a fost discuția, undeva la 2,5 milioane. (n.r. Belgia, Olanda?), Da, de pe acolo”, a spus Daniel Pancu, într-o intervenție pentru Fanatik.

