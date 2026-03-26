Istvan Kovacs arbitrează drumul spre Mondiale! La ce meci a fost delegat „centralul” român

Joi, 26 martie, se vor disputa semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din această vară.

Arbitrul Istvan Kovacs / FOTO: Federația Română de Fotbal Facebook

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Țării Galilor și Bosniei-Herțegovina, de joi, din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială de fotbal 2026, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul său oficial.

Brigada condusă de Istvan Kovacs este completată de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce germanul Tobias Stieler a fost delegat ca al patrulea arbitru. Olandezul Dennis Higler se va afla în camera VAR.

Partida se va disputa pe Cardiff City Stadium, joi 26 martie, de la ora 21:45, iar câștigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, din SUA, Canada și Mexic. (Agerpres)

