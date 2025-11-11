Naționala României dispută luna aceasta ultimele două meciuri din preliminariile pentru Mondiale!

Echipa Națională a României va disputa în această lună ultimele două meciuri din campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor, organizată Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Golul lui Virgil Ghiță la meciul cu Austria / Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu va juca în Bosnia, sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, apoi va reveni pe teren propriu pentru ultima partidă, cu San Marino, programată trei zile mai târziu.

Toate calculele pentru calificare

România se află în acest moment pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte acumulate. Pe primul loc e Austria, 15 puncte, în timp ce a doua poziție e ocupată de Bosnia, cu 13 puncte. Primul loc asigură calificarea directă la Cupa Mondială, în timp ce al doilea loc va disputa un baraj de calificare.

Cum România are șanse doar matematice la primul loc, tricolorii se pot gândi cel mult la obținerea locului secund, acolo unde calculele sunt simple: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu câștige cu Austria.

Poate exista și situația în care România și Bosnia termină la egalitate de puncte, 16, pe locul 2 (România bate Bosnia, Austria pierde cu Bosnia). Aici, ar interveni golaverajul, principalul criteriu de departajare.

Ar fi nevoie ca România să o bată pe San Marino la o diferență mult mai mare decât diferența de scor la care Bosnia ar învinge-o pe Austria. România are în acest moment golaveraj +5, iar Bosnia +8.

Deși a dezamăgit în preliminariile pentru Campionatul Mondial, naționala României poate ajunge la turneul final și dacă nu va ocupa una dintre primele două poziții în grupa de calificare.

Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, care au făcut mai multe simulări în acest sens, România are 99% șanse de a merge la barajul Cupei Mondiale! Tot ei au calculat și care ar putea fi naționalele împotriva cărora am putea evolua, iar cele mai mari șanse le are Italia (16%), Turcia (14%) și Ucraina (9%).

Semifinala play-off-ului va avea loc într-o singură mașnă, pe 26 martie 2026, în timp ce partida decisivă pentru Mondialul nord-american va fi pe 31 martie anul viitor.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

Jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din 2025: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani, Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Alexandru Chipciu, Marius Marin, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Ianis Hagi, Florin Tănase, Darius Olaru, Dennis Man, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Claudiu Petrila, Denis Drăguș, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: