U-BT Cluj câștigă acasă cu Cedevita și e pe loc de sferturi de finală în ABA League

U-BT Cluj a câștigat acasă cu Cedevita Olimpija Ljubljana, în Top 8 din ABA League.

U-BT Cluj, victorie la scor strâns acasă cu Cedevita Olimpija Ljubljana, în ABA League

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa slovenă Cedevita Olimpija Ljubljana, cu scorul de 98-95 (21-15, 23-24, 27-32, 27-24), miercuri seara, 25 martie 2026, în BTarena (Sala Polivalentă), într-un meci din faza Top 8 a competiției de baschet masculin ABA League.

U-Banca Transilvania nu s-a dat bătută și a învins-o pe Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 98-85, pentru primul succes din acest sezon în fața slovenilor.

Mihai Silvășan i-a trimis pe parchet pentru a începe partida pe Russell, Richard, Creek, Kulvietis și Miletic. De cealaltă parte, oaspeții au aliniat un cinci de start format din Stewart, Gibson, Hurt, Jaramaz și Kennedy.

Creek a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 28 de puncte, însă Russell a fost desemnat omul meciului, cu 27 de puncte, 7 recuperări și 12 pase decisive, pentru 37 la indicele eficienței.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: