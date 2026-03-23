U-BT Cluj, victorie la limită în deplasarea din ABA League contra Bosna

U-BT Cluj-Napoca s-a impus în deplasarea de la Sarajevo cu echipa Bosna BH Telecom, în ABA League.

U-BT Cluja câștigat contra Bosna BH în ABA League | Foto: u-bt.ro

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins echipa bosniacă Bosna BH Telecom, cu scorul de 93-90 (14-25, 26-15, 32-23, 21-27), duminică seara, 22 martie 2026, la Sarajevo, în faza Top 8 a competiției de baschet masculin ABA League.

A fost prima victorie din Top 8-ul Ligii Adriatice„U” a început modest și era condusă la 11 puncte după primele zece minute. Clujenii au reușit să echilibreze disputa, iar scorul era la jumătatea partidei (50-50).

Campioana României a păstrat ritmul bun și s-a desprins pe tabelă, dar finalul nu a fost lipsit de emoții, după ce Bosna s-a apropiat pe tabelă.

Daron Russell, cu 25 de puncte și 6 pase decisive, și Mitchell Creek, cu 23 puncte, 6 recuperări, au fost cei mai buni de la „U”. Patrick Richard a avut și el o evoluție bună, cu 12 p, 5 rec, 4 pd.

„Studenții” vor juca și următorul meci în deplasare, cu Cedevita Olimpija, pe 28 martie, la Ljubljana.

„Un meci foarte dificil pentru noi, o adevărată provocare din punct de vedere mental. Meciul de azi a fost primul după sferturile de finală din BKT EuroCup, unde am pierdut pe final după ce chiar am crezut că putem obține calificarea, iar dezamăgirea a fost destul de mare după acel duel. Tocmai de aceea s-a văzut în primul sfert că ne-a lipsit motivația, am avut 8 mingi pierdute în primele 10 minute, ceea ce e foarte mult, iar scorul a arătat asta. Cred că în sfertul al doilea ne-am schimbat un pic mentalitatea, ne-am luptat mai mult, am avut mai multă grijă de minge, am avut aruncări mai bune și am revenit în meci. Am controlat repriza a doua în mare parte din timp și am dominat pe toată durata meciului lupta la recuperări. Am avut 17 recuperări ofensive în fața unei echipe care, la rândul ei, domină competiția la acest capitol, deci un mare bravo pentru jucătorii mei. Luăm această victorie, una grea, mai ales că Guzman și Molinar s-au accidentat și nici nu am putut conta pe Woodbury, care a rămas acasă în urma suspendării primite. A fost un meci greu pentru noi, dar cred că ne-am arătat adevăratul caracter și asta ne-a adus victoria. Succesul e cu atât mai importantă cu cât Bosna ne putea ajunge din urmă în lupta pentru locul 6, deci cred că acum avem un avantaj major. Urmează returul, peste doar câteva săptămâni, însă nu ne gândim acum la finalul Top 8-ului, luăm lucrurile pas cu pas și încercăm să fim în cea mai bună formă pentru meciul cu Cedevita, de miercuri”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-BT Cluj, la finalul partidei.

Clasament ABA Leage

Dubai Basketball 38 puncte (20 jocuri) Partizan Mozzart Bet 37 (19) Buducnost VOLI 35 (20) Crvena zvezda MeridianBet 33 (19) Cedevita Olimpija 31 (19) U-BT Cluj-Napoca 30 (19) Bosna BH Telecom 29 (20) Igokea m:tel 29 (20)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

