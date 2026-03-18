Mihai Silvășan, după ce U-BT Cluj a fost eliminată la limită în EuroCup: „Am avut o șansă imensă de a ne califica”

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a fost eliminată din EuroCup, în faza sferturilor de finală, marți, 17 martie 2026, de echipa turcă Bahcesehir College Istanbul.

U-BT Cluj a fost eliminată dramatic în sferturile EuroCup | Foto: u-bt.ro

„Studenții” au pierdut la scor strâns: 75-72.

„Alb-negrii” au fost foarte aproape de a obține prima calificare a unei echipe românești în semifinalele competiției. U-BT a fost conducerea partidei cu 30 de secunde rămase până la expirarea timpului de joc, însă formația din Istanbul a câștigat partida.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa turcă Bahceșehir Koleji Istanbul, cu scorul de 75-72 (18-18, 21-20, 22-18, 14-16).

După o primă jumătate de meci echilibrată, Bahceșehir a reușit să aibă un avantaj de cinci puncte înaintea ultimului sfert (61-56).

U-BT a avut un început foarte bun în ultimul sfert, cu un parțial 8-0, dar apoi gazdele au revenit și s-au impus pe un final strâns. Clujenii aveau avantaj, 71-70, când mai erau 86 de secunde, însp Bahceșehir a reușit să se impună.



Daron Russell, cu 23 de puncte, 4 pase decisive, a fost cel mai bun om de la campioana României. Nighael Ceaser a contribuit cu 12 puncte, 10 recuperări, iar Karel Guzman a adăugat 7 puncte, 10 rec.

Mihai Silvășan: „Am avut o șansă imensă de a ne califica”

„Vreau să încep prin a felicita echipa gazdă pentru victorie și pentru calificarea în semifinalele competiției. Din perspectiva noastră, pe de o parte este foarte dureros, însă în același timp sunt foarte mândru de felul în care echipa mea a jucat în această seară și în restul sezonului. Am avut șansele noastre, desigur, oricare dintre cele două echipe putea câștiga astăzi, însă trebuie să mergem mai departe fiindcă sezonul nu este încheiat. Mai avem meciuri pentru care trebuie să ne concentrăm atât în Liga Adriatică, cât și în campionatul intern. Este foarte dureros pentru că am avut o șansă imensă de a ne califica, pe care ne-am dorit-o cu toată inima. Mentalitatea noastră presupune să ne luptăm indiferent de calibrul sau de bugetul adversarului. Indiferent de cine stă în fața noastră ne vom lupta și vom încerca să câștigăm. Am fost foarte aproape în această seară, însă asta este viața, asta este soarta și nu ne rămâne decât să mergem mai departe și să devenim mai puternici ca echipă, ca organizație. Este pentru al treilea an la rând când părăsim competiția în această fază. Dacă anul trecut nu am avut nicio șansă în fața Valenciei, chiar credem că anul acesta am fost mai buni și am avut o șansă mult mai mare. Am demonstrat-o pe teren, dar, din păcate, am fost aproape. Cu siguranță cele 21 de recuperări ofensive au contat fiindcă nu ne-au permis să pornim tranziția noastră ofensivă. Au fost mai fizici, știam asta, însă nu am reușit să scădem numărul recuperărilor ofensive, ceea ce ar fi fost mult mai bine pentru noi, însă asta este”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor princial U-BT Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

