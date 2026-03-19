Pancu, așteptat la Rapid de șefii clubului: „E posibil să revină!”

Daniel Pancu este antrenorul momentului în Superligă.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

Fostul selecționer al României U21 a preluat-o pe CFR Cluj în luna noiembrie a anului trecut, când vicecampioana avea doar două victorii și era în subsolul clasamentului.

Sub comanda lui Pancu, ardelenii au avut o serie de 11 victorii consecutive în campionat și au reușit să intre în play-off de pe locul 4. Acum, înjumătățirea punctelor și prima etapă, CFR este la patru lungimi de primul loc și are șanse la titlu în această ediție.

Formația din Gruia va întâlni chiar liderul campionatului în următoarea etapă, Rapid. Meciul împotriva giuleștenilor va avea loc vineri, de la ora 21:45, în Gruia.

Partida va avea o însemnătate aparte atât pentru Pancu, cât și pentru adversari. Ca jucător, el a petrecut nu mai puțin de 11 ani lângă Podul Grant și a devenit un simbol pentru Rapid.

Pancu a și antrenat-o pe Rapid timp de două sezoane, în perioada 2018-2020. Întrebat înaintea meciului direct dacă el ar putea reveni la echipă în viitorul apropiat, acționatul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu, a confirmat că ar vrea să lucreze din nou cu el.

(n.r. despre meciul cu CFR) „Nu avem nicio revanșă față de Daniel Pancu. E un meci împotriva unei echipe care a pierdut primul meci după 11 victorii. Ne dorim să mergem acolo să câștigăm.

Daniel Pancu la Rapid? 100% e posibil să revină. Avem o relație foarte bună. Sunt sigur că la un moment dat va antrena Rapidul”, a spus Victor Angelescu, potrivit Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

