Putea da lovitura carierei! Un jucător de la CFR Cluj a ratat un transfer la un gigant din Premier League

În 2010, Lacina Traore avea 20 de ani și impresiona în tricoul CFR-ului.

Lacina Traore a fost vândut de CFR pentru 6 milioane de euro la Kuban, în 2011

Atacantul ivorian fusese transferat gratis din Coasta de Fildeş, dar a explodat în perioada în care a evoluat în Gruia. La doar doi ani după ce a ajuns în România, pe Traore au pus ochii cluburi importante din lumea fotbalului.

Printre echipele interesate să-l transfere pe atacantul CFR-ului se număra şi Arsenal. Londonezii erau antrenaţi la acea vreme de titratul Arsene Wenger şi căutau un atacant central după ce-l vânduseră pe Emmanuel Adebayor la Manchester City.

Transferul a căzut în cele din urmă dintr-un motiv hilar: în acea perioadă, regulile din Anglia erau stricte pentru jucătorii din afara Uniunii Europene, iar obţinerea permisului de muncă era un proces dificil.

"Puţină lume ştie, el chiar a fost aproape de un transfer la Arsenal. Prin 2010, parcă. Arsene Wenger îl vânduse pe Adebayor şi căuta un înlocuitor cu calităţi asemănătoare.

Nu mai ştiu exact de ce nu s-a făcut mutarea, se vorbea atunci că au fost probleme cu obţinerea permisului de muncă", a spus Sorin Cârţu, potrivit iAMSport.

Cu toate acestea, perioada pe care atacantul avea să o mai petreacă în România era scurtă. În 2011 a fost vândut la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro, după care a fost cumpărat de Anji pentru 18 milioane de euro.

De-acolo a ajuns la AS Monaco, după care a făcut pasul în Premier League, la Everton, însă doar pentru 6 luni.

