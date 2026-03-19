Cele două condiții pentru ca „U” Cluj să încheie etapa pe primul loc! Rivala din oraș, CFR, o poate ajuta indirect

Universitatea Cluj are moral excelent după victoria din derby-ul orașului contra CFR, scor 2-1, obținută la una dintre ultimele faze ale meciului.

„U” Cluj poate ajunge pe primul loc la finalul acestei etape / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

După acest succes, formația lui Cristiano Bergodi a acumulat 30 de puncte și a ajuns pe locul al doilea în ierarhia Superligii, la doar un punct în spatele celor de la Rapid.

„Studenții” se vor deplasa în această etapă la Pitești pentru duelul cu FC Argeș, programat sâmbătă, de la ora 20:30. Pentru a trece pe prima poziție, clujenii trebuie să îndeplinească două condiții: să câștige în fața grupării antrenate de Bogdan Andone iar rivala CFR să nu piardă pe teren propriu contra Rapidului.

„Nu, nu se vorbește de titlu deloc, pentru că nu are rost să vorbim. Noi trebuie să facem, cu vorbele câștigă toată lumea titlul. Noi trebuie să demonstrăm pe teren, numai să ne antrenăm, să rămânem umili, modești și cred eu că putem face ceva.

Pentru că, repet, astăzi echipa a arătat cum a arătat în ultima perioadă, adică o echipă solidă, împotriva celei mai în formă adversare din campionat. 11 victorii la rând a fost un parcurs extraordinar pentru CFR. Atunci asta ne dă mai multă încredere în ceea ce trebuie să facem”, spunea Cristiano Bergodi la conferința de presă după ultimul meci.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

