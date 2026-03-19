Duelul CFR Cluj – Rapid, programat la oră de Champions League! Decizie bizară a Ligii Profesioniste: „E prea de tot!”

CFR Cluj va întâlni Rapid în etapa cu numărul #2 din play-off-ul Superligii.

Ultimul duel dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, 1-1

Cele două echipe sunt despărțite de numai patru puncte înaintea meciului direct. Giuleștenii sunt pe primul loc, cu 31 de puncte, în timp ce formația lui Daniel Pancu este la patru lungimi în spate.

Duelul dintre CFR Cluj și Rapid a stârnit controverse din partea suporterilor după ce a fost stabilită ora de începere a disputei. Fluierul de start al meciului va avea loc la ora 21:45, asemeni meciurilor din Liga Campionilor. În plus, este singura partidă din această etapă care va începe la această oră.

„Trebuia să puneți ora începerii la ora 00:00, e prea de tot! Niște g**oaie cu programările CFR-ului!” sau „Programări ciudate” au fost câteva dintre reacțiile fanilor formației din Gruia.

CFR poate reveni în lupta la titlu!

CFR Cluj a rămas cu 27 de puncte după înjumătățire și, în cazul unei victorii, ar intra cu șanse mari în lupta pentru titlul.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în acest sezon, toate încheiate pozitiv pentru clujeni. De două ori a fost egalitate, 1-1, iar o dată au câștigat, scor 3-0, în returul sezonului regulat.

În plus, meciul din această etapă va fi unul special pentru tehnicianul CFR-ului. Antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, va fi față-n față cu echipa unde a petrecut nu mai puțin de 13 ani, 11 dintre aceștia în calitate de jucător.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: