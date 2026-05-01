Municipiul Cluj-Napoca – Anunț de participare privind depunerea dosarelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Municipiul Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, de tineret, mediu, învățământ, sănătate publică, sport, activități ale cultelor religioase, și proiecte cu caracter social, în anul fiscal 2026.

Calendar

Termene depunere: 15.05.2026 , ora 16:30 (format fizic)

15.05.2026 , ora 24:00 (online).

, ora 16:30 (format fizic) , ora 24:00 (online). Evaluarea și selecția proiectelor: 16.05.2026 – 27.05.2026.

Afișarea rezultatelor: 27.05.2026.

Depunerea contestațiilor: 28.05.2026 – 02.06.2026.

Soluționarea contestațiilor: conform prevederilor legale, de către comisia desemnată.

Dosarele depuse după termen sau incomplete nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor accepta completări după data-limită la dosarele proiectelor depuse.

Conform art. 20, alin (2) din Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Autoritatea finanțatoare organizează sesiune de urgență și reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte.

Finanțarea proiectelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de finanțare.

Documentație și informații suplimentare:

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, cam. 29A, tel. 0264.596.030, int. 5192.

www.primariaclujnapoca.ro (Comunitate – Cultură – Finanțări nerambursabile – Regulament finanțări).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 79/30.04.2026.