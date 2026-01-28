„U” Cluj transferă un jucător care a evoluat în Champions League în acest sezon!

Gruparea de pe Cluj Arena a bătut palma cu Jug Stanojev (26 de ani), ultima oară de la Kairat Almaty.

Trofeul Ligii Campionilor/ Foto: UEFA.com

Duelul pe care cei de la Kairat Almaty îl vor disputa în această seară pe Emirates contra lui Arsenal va fi ultimul pentru Jug Stanojev în tricoul echipei din Kazahstan.

Sârbul rămâne liber de contract după ultimul meci din faza principală a Ligii Campionilor și va ajunge în România, anunță GSP.

Potrivit sursei, mijlocașul în vârstă de 26 de ani a bătut palma cu Universitatea Cluj și va evolua în Superligă pentru restul acestui sezon.

Stanojev a bifat 48 de meciuri pentru Kairat, timp în care a reușit 2 goluri și 5 pase decisive. În acest sezon, a jucat în 5 meciuri din Liga Campionilor pentru campioana din Kazakhstan.

Crescut la juniorii celor de la Steaua Roșie Belgrad, Stanojev a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Graficar Beograd, TSC și Spartak Subotica.

700.000 de euro este cota de piață a jucătorului, potrivit Transfermarkt

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: