Pădurea Hoia, la un pas de dezastru: 2 hectare de pădure au fost rase. Pădurar: „Arborele care cade pe cetățean e o problemă”.

Pădurea Hoia, un spațiu generos ce ar fi trebuit să devină o arie protejată, dispare treptat în urma tăierilor masive: 2 hectare de pădure au fost rase în ultimele luni.

Dezastru ecologic în Cluj.

Două hectare din Pădurea Hoia au fost rase în ultima perioadă.

Prefectul Maria Forna anunță că autoritățile în domeniu urmează să investigheze situația din teren:

„Am discutat cu conducerea Direcției Silvice Cluj, având în vedere faptul că pădurea Hoia este gestionată de Ocolul Silvic Cluj-Napoca. Se va verifica astăzi care este situația”, a transmis prefectul Clujului, Maria Forna.

Aproximativ 2 ha de arbori din Pădurea Hoia au fost rase, iar conform mărturiilor oamenilor din zonă nu este vorba de o zonă privată.

Autoritățile anunță demararea unei anchete în cazul dezastrului deja produs.

„Arborele care cade pe cetățean este o problemă”, spune un pădurar.

„Asta este o pădure fără viitor”, a adăugat acesta atunci când a fost întrebat cum explică tăierile la ras din Pădurea Hoia.

După cum semnalează Adrian Dohotaru, președintele Asociației Societate Organizată Sustenabil, întregul areal ar trebui să fie o arie protejată:

„Se taie la ras, din păcate, deja pe câteva hectare. Noi ne dorim ca toată această zonă să fie o arie protejată și e mare păcat că se taie dintr-un plămân al Clujului, chiar în apropiere de Florești și Baciu”, a declarat Adrian Dohotaru.

Imaginile făcute publice de Legat de Cluj LDC surprind o zonă vastă defrișată chiar în mijlocul Pădurii Hoia. Hectare întregi de pădure au fost rase.

Activiștii de mediu din Cluj anunță că vor depune sesizări către Garda Forestieră și și Direcția Județeană de Mediu Cluj pentru a elucida acest caz: în ce condiții s-au realizat tăierile, dacă a existat un aviz legal emis în acest sens sau dacă s-au făcut tăieri peste cele admise.

„Dincolo de legalitatea acestor acțiuni, asta vrem să le transmitem autorităților locale: Hoia merită să fie o arie naturală protejată, în interesul clujenilor”.

Practic, după cum arată activiștii de mediu clujeni, dezvoltarea Clujului se extinde și lovește puternic în plămânul verde al orașului.

Studiu pentru protejarea Pădurii Hoia și transformarea zonei în arie naturală protejată

În 2022, administrația Clujului a decis realizara unui studiu, cu o valoare estimată la 80.000 de lei, asupra biodiversității sitului Pădurea Hoia-Cheile Baciului, pentru declararea ca arie naturală protejată.

„Nu e deloc O.K. ce se întâmplă în Hoia. Mai ales că se face pe proprietate publică, iar ce se taie aici la ras nu e la presiunea unor privați”, a declarat președintele SOS Cluj, Adrian Dohotaru, în urma discuțiilor cu pădurarii din zonă.

„Instituțiile nu comunică între ele, din moment ce o instituție finanțează realizarea unui studiu prin care se conclude că toată zona Hoia-Baciu trebuie să fie o arie naturală. În continuare, erau necesare discuții cu Direcția Silvică Cluj și alte autorități în domeniu ca să devină arie naturală protejată, nu să se taie la ras”, a mai spus președintele SOS Cluj.

