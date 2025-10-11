Selecționerul Mircea Lucescu: „Meciul cu Austria este unul de orgoliu național”

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat că „tricolorii” au nevoie de curaj pentru a câștiga meciul cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale de Fotbal 2026.

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că meciul cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale de Fotbal 2026 este unul de prestigiu, de orgoliu național, și că „tricolorii” au nevoie de curaj pentru a se putea impune în această partidă.





Selecționerul Lucescu: „Austria este o echipă foarte puternică, dar avem șanse să câștigăm”

„Austria este o echipă foarte puternică, o echipă construită de-a lungul timpului, de aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, intră câte unul foarte greu. Media de vârstă este de 27-28 de ani, toți cu mare experiență în campionatul Germaniei, sunt titulari, deci au un avantaj foarte mare față de noi, care a trebuit să încropim o echipă de la meci la meci, să schimbăm jucătorii din cauza accidentărilor care au venit în urma faptului că au jucat puțin la echipele de club. Un astfel de joc trebuie abordat cu foarte multă atenție, cu inteligență, cu o pregătire serioasă. Știm foarte bine că ei nu își pot schimba traiectoriile de joc, sistemul de organizare și noi trebuie să anticipăm tot ceea ce vor face și să profităm de slăbiciunile lor. Dacă vom ști să fructificăm astfel de momente, să ne apărăm bine și să fructificăm momentele în care ei sunt în atac, pentru că avem jucători foarte rapizi, avem șanse să câștigăm. Sunt foarte puternici în recuperări, cea mai mare calitate a lor este că recuperează cu mare agresivitate. Nu lasă niciodată adversarul să iasă cu mingea și din asta dezvoltă contraatacurile. Pentru că fizic stau foarte bine. Norocul îi ajută pe cei curajoși și dacă vom avea curaj, putem să sperăm la un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu național. Ei trebuie să înțeleagă că nu au voie să se oprească în teren, pentru că întâlnesc o echipă foarte dinamică”, a declarat Lucescu.

Tehnicianul român s-a arătat dezamăgit de nivelul fizic la care sunt jucătorii convocați din campionatul intern.

„Nu vreau niciun moment ca jucătorii care sunt în acest moment la echipa națională să se simtă inferiori celor care lipsesc. Asta este echipa națională și ei sunt cei mai buni jucători pe care îi avem la momentul actual. Noi am avut foarte mulți jucători cu accidentări repetate și asta ia făcut să piardă și forma sportivă. Eu sunt foarte dezamăgit de nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern, nu mă gândesc doar la cei care vin de afară și joacă puțin”, a adăugat antrenorul naționalei.



În ceea ce îl privește pe mijlocașul Răzvan Marin, Lucescu a precizat că acesta urmează să efectueze un RMN pentru a stabili nivelul accidentării sale: „Cel mai important lucru pentru Răzvan Marin este să se refacă, pentru că asta este meseria lui. Eu nu forțez niciodată jucătorii care resimt ceva, pentru că se poate accentua și poate sta mai mult timp în afara terenului de joc. Trebuie să facă un RMN și m-aș bucura tare să nu fie ceva foarte grav”.

Meciul România - Austria, decisiv pentru „tricolori”

România va juca duminică (ora 21.45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

